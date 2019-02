13 Febbraio 2019 22:04

Paura in Sicilia: i vigili del fuoco a Catania stanno intervenendo per trarre in salvo alcune persone che si sono rifugiate sui balconi di uno stabile di Viale Moncada

I vigili del fuoco a Catania stanno intervenendo per trarre in salvo alcune persone che si sono rifugiate sui balconi di uno stabile di Viale Moncada, nel quartiere di Librino, per sfuggire ad una elevata quantità di fumo sviluppatosi da un incendio di un’abitazione al settimo piano del palazzo. Sul posto due squadre di pompieri con autobotti, autoscala e carro logistico.

(AdnKronos)

Valuta questo articolo