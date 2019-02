Immunità Salvini, il M5S si spacca. Militanti protestano allo spettacolo di Beppe Grillo: “voto buffonata” [FOTO]

19 Febbraio 2019 22:04

Immunità Salvini, è caos nel Movimento 5 Stelle. La base si rivolta contro Beppe Grillo ed i vertici dei pentastellati: “il voto è una buffonata, una boutade”

Il voto sull’immunità a Matteo Salvini ha lasciato uno strascico negativo nel Movimento 5 Stelle. Difatti, un gruppo di attivisti con cartelloni e striscioni, ha atteso Beppe Grillo al teatro Brancaccio a Roma, dove il Garante del Movimento è impegnato nel suo spettacolo. I militanti sono imbufaliti ed in coro affermano: “hanno tradito i nostri valori per le poltrone, sono diventati dei portavoce di Salvini”. “Grillo traditore, volevi silenziarci”, recita un cartellone mentre un’altra partecipante, su un foglio, esprime il proprio dissenso sul voto online di ieri: “Rousseau-Trouffeau”. In alto la fotogallery completa.

