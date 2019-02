Gazzelle in concerto a Catania: biglietti già in vendita [INFO e DETTAGLI]

25 Febbraio 2019 10:50

Gazzelle, uno dei protagonisti del panorama indie italiano, è il primo nome dell’estate dei concerti a Catania

Continua inarrestabile il successo di pubblico per Gazzelle, il giovane artista romano che, dopo aver collezionato diversi sold out, tra cui quelli nei palazzetti di Roma e Milano, annuncia due nuovi appuntamenti estivi per il suo prossimo “Punk Tour – Estate ‘19”. Alle date di Roma, Bologna e Senigallia, si aggiungono, infatti, i concerti di Catania, sabato 29 giugno 2019 a Villa Bellini (Catania) e Collegno, martedì 16 luglio 2019 al Flowers Festival (c/o Parco della Certosa).

Nel frattempo, Gazzelle si prepara ad attraversare l’Italia con il “Punk Tour”, la tournée che partirà da Rimini con la data zero all’RDS Stadium (mercoledì 27 febbraio 2019) e proseguirà con due concerti esclusivi al Mediolanum Forum di Assago (01/03) e al Palazzo dello Sport di Roma (03/03).

A seguire, l’artista farà tappa nei principali club di tutto il Paese con 10 date di cui 6 già sold out, mentre da fine giugno darà il via al suo tour estivo.

Gazzelle, all’anagrafe Flavio Pardini, è il giovane cantautore romano, tra i nomi di punta del panorama musicale italiano contemporaneo. Caratterizzate da un sound ricercato e da arrangiamenti minimal, le sue canzoni contano milioni di ascolti (i singoli “Sayonara”, “Nero” e “Meglio così” sono stati certificati oro da Fimi/GfK Italia e “Non sei tu” è disco di platino) e il suo primo tour, terminato a dicembre con tre date a Roma e Milano prodotte da Vivo Concerti, ha visto andare sold out oltre 90 live.

“Sopra”, brano già certificato Disco d’oro, ha collezionato più di 8,6 milioni di stream e oltre 4,9 milioni di views per il suo video (https://www.youtube.com/watch?v=KVzeLkwd_4k). L’album, pubblicato il 30 novembre, dal titolo PUNK (Maciste Dischi/Artist First), inoltre, è stato anticipato dai brani “Tutta la vita” (il video https://youtu.be/j1_pe1eJ1RU conta oltre 1,26 milioni di views), che nei primi tre giorni dall’uscita ha raggiunto oltre 350.000 stream e ad oggi conta oltre 4,9 milioni di ascolti, e “Scintille” (video visualizzabile al link https://youtu.be/85SEjN8fijQ).



I biglietti sono già disponibili su Ticketone.it e saranno in vendita in tutte le rivendite autorizzate Ticketone e SiciliaTicket dalle ore 11.00 di giovedì 28 febbraio 2019. Posto Unico in piedi – € 25,00 + € 3,75 diritti di prevendita. Infoline 0957167186.



ALFIO GRASSO

📱3383369621

