Il fotografo Gabriele Micalizzi è tornato in Italia: era rimasto ferito in Siria [FOTO]

17 Febbraio 2019 20:25

Il fotografo Gabriele Micalizzi è atterrato a Milano ed è stato subito trasportato in ambulanza

Gabriele Micalizzi è tornato in Italia. Il fotografo è atterrato a Milano ed è stato subito trasportato in ambulanza. L’uomo era rimasto ferito l’11 febbraio scorso mentre documentava gli scontri tra Isis e forze curde in Siria.

Valuta questo articolo