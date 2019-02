Caos a Parigi, nuova manifestazione dei gilet gialli: auto incendiate, Tour Eiffel chiusa per il denso fumo [FOTO]

9 Febbraio 2019 21:46

Tensione a Parigi: un’automobile delle forze di sicurezza è stata incendiata sotto la Tour Eiffel a Parigi nel corso della manifestazione di protesta dei gilet gialli

Prosegue la protesta dei gilet gialli in Francia. Anche oggi la protesta è sfociata in violenza. Un’automobile delle forze di sicurezza è stata incendiata sotto la Tour Eiffel a Parigi nel corso della manifestazione di protesta dei gilet gialli. Inoltre, e’ stata data alle fiamme un’auto della missione antiterrorismo Vigipirate. In precedenza, date alle fiamme una Porsche parcheggiata e diversi scooter. Il sito di Le Figaro aggiunge che il celebre monumento è stato chiuso a causa del fumo che arriva al primo piano.

