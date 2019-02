Francesco Cavò, il 18enne dell’Atletico Messina convocato dalla Nazionale Italiana sordi [FOTO]

19 Febbraio 2019 18:17

Messina, il giovane Francesco Cavò sbarca in Nazionale

Il calciatore dell’Atletico Messina, Francesco Cavò, classe 2001, è stato convocato dalla Nazionale Italiana Sordi di calcio maschile allo stage che si terrà venerdì e sabato prossimo a Paratico (Brescia). Raduno di preparazione agli Europei in programma quest’estate in Grecia, a Heraklion, dal 2 al 15 giugno. Cavò, che in passato aveva giocato a calcio a 5, è stato tesserato nel mercato invernale dalla società peloritana, esordendo mercoledì scorso con la maglia della squadra Juniores a Giardini Naxos e poi con quella della Prima squadra domenica nella sfida vinta a Milazzo contro la Duilia 81, match nel quale ha pure firmato la rete del definitivo 1-4. Grande soddisfazione per il giovane messinese, unico siciliano che vestirà la maglia azzurra guidata dal direttore tecnico Giuseppe Varricchio: “Sono certo sarà una bella esperienza che mi permetterà di crescere, spero di andare agli Europei ma voglio pensare ad uno step per volta. Il prossimo weekend mi metterò a disposizione della Nazionale, poi continuerò a lavorare con mister Naccari per migliorarmi giorno dopo giorno assieme ad un gruppo che è una famiglia”.

