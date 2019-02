Sanremo al via la terza serata del Festival: ecco i cantanti e i super ospiti di stasera [FOTO]

7 Febbraio 2019 20:17

Al via la terza serata del Festival di Sanremo: attesi come superospiti Venditti, Amoroso, Vanoni e la coppia Raf-Umberto Tozzi

Al via la terza serata del Festival di Sanremo. Stasera si esibiranno sul palco i dodici artisti che ieri non hanno cantato e cioè: Mahmood, Enrico Nigiotti, Anna Tatangelo, Ultimo, Francesco Renga, Irama, Patty Pravo con Briga, Simone Cristicchi, Boomdabash, Motta, The Zen Circus, Nino D’Angelo e Livio Cori. Anche stasera ci sarà ampio spazio per i superospiti. All’Ariston arriveranno Ornella Vanoni, Antonello Venditti e la coppia Raf-Umberto Tozzi. Sul palco anche Alessandra Amoroso, Fabio Rovazzi, Serena Rossi e Paolo Cevoli. Serena Rossi, protagonista della fiction che verrà trasmessa la prossima settimana su Rai 1, “Io sono Mia”, stasera renderà omaggio a Mia Martini con un duetto con Baglioni sulle note di “Almeno tu nell’universo”.