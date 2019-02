Enrico Ruggeri in tour: tappa a Barcellona Pozzo di Gotto [INFO UTILI]

25 Febbraio 2019 10:17

Enrico Ruggeri sarà a Barcellona Pozzo di Gotto pochi giorni dopo l’uscita del suo nuovo album “Alma” e del singolo che lo anticipa “Come lacrime nella pioggia”

Mentre gli appassionati di operetta si prenotano per “Benvenuti al Cavallino Bianco” in cartellone il 16 marzo, al Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto cresce l’attesa per l’appuntamento con Enrico Ruggeri Acoustic Tour, in scena il 6 aprile.

L’artista, appena ascoltato e applaudito a Sanremo, sarà a Barcellona Pozzo di Gotto pochi giorni dopo l’uscita del suo nuovo album “Alma” (prevista per il 15 marzo) e del singolo che lo anticipa “Come lacrime nella pioggia” (prevista per il I marzo). L’ultimo disco solista del cantautore risale a tre anni fa. A questa nuova produzione Ruggeri ha lavorato quasi un anno. E il tour, che farà a Barcellona Pozzo di Gotto la seconda tappa dopo Siena, lo porterà in tutta Italia, da Bolzano a Milano, da Piacenza a Lecce.

Ad accompagnare Ruggeri nell’Acoustic Tour 2019 saranno Davide Brambilla (fisarmonica e tromba), Francesco Luppi (pianoforte e tastiere) e Paolo Zanetti (chitarra);

Cantautore, scrittore, conduttore televisivo e conduttore radiofonico italiano, vincitore di due edizioni del Festival di Sanremo, numerosissimi i successi di Enrico Ruggeri, da “Nuovo swing” a “Il mare d’inverno” (che Ruggeri ha affidato alla voce di Loredana Bertè), da “Si può dare di più” (interpretata con Gianni Morandi e Umberto Tozzi) a “Mistero” (con cui Ruggeri conquista per la seconda volta il Festival di Sanremo), da “Quello che le donne non dicono” (cantata da Fiorella Mannoia) al suo “Peter Pan” (l’album con cui conquistò quattro dischi di platino), dal rock alle contaminazioni indie, dalle reinterpretazioni in acustico ai concept album.

Questi i prezzi del concerto al Mandanici: intero per poltronissima € 48,00, ridotto (under 30 anni, over 65) € 45,00; intero per I settore € 45,00, ridotto (under 30 anni, over 65) € 42,00; II settore intero € 38,00, ridotto (under 30 anni, over 65) € 35,00; galleria e III settore intero € 28,00, ridotto (under 30 anni, over 65) € 25,00.

Per informazioni: tel. 331 67 03 392. Botteghino in Teatro aperto dal lunedì al venerdì ore 10-13 e nei giorni di martedì e giovedì anche ore 15:30-18:30. Biglietteria on line sui circuiti Tickettando e TicketOne. È inoltre possibile acquistare i biglietti anche con il bonus cultura e 18App.

