Elezioni Sardegna: vince Solinas, crollo M5S, il Pd perde ma è il primo partito [FOTO]

25 Febbraio 2019 22:32

Elezioni Sardegna: Solinas è il nuovo Governatore, tracollo del Movimento 5 Stelle. Salvini raggiante: “vinciamo 6 a 0 sul Pd”

Elezioni Sardegna- Christian Solinas, sostenuto dal Centro/Destra unito, è il governatore dell’Isola: “oggi ha vinto la Sardegna. Ringrazio i sardi della fiducia, è stato premiato il progetto di governo che abbiamo presentato. Non ho mai visto un testa a testa, che non rispondeva al vero, 14 punti di vantaggio rappresentano un dato incontrovertibile”. Massimo Zedda, il candidato del Pd sconfitto, afferma: “il risultato dà la vittoria al Centro/Destra. Ho provato a chiamare Christian Solinas e gli ho già mandato un messaggio per augurargli buon lavoro“. Il vicepremier Salvini è raggiante: “dalle politiche a oggi se c’è una cosa certa è che su sei consultazioni elettorali, la Lega vince 6 a zero sul Pd. Anche in Sardegna, dopo il Friuli, il Molise, Trento, Bolzano e l’Abruzzo i cittadini hanno scelto di far governare la Lega. E come in Abruzzo anche in Sardegna è la prima volta che ci presentiamo alle Regionali. Grazie a tutti quelli che hanno deciso di darci fiducia”. Buio pesto per il Movimento 5 Stelle che si attesta sull’11%, il Pd, invece, seppur è sconfitto, è il primo partito della Sardegna con il 13%.

Valuta questo articolo