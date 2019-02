Elezioni Sardegna, gli exit poll: crolla il M5S, testa a testa tra Solinas e Zedda [FOTO]

24 Febbraio 2019 22:19

Elezioni Sardegna, gli exit poll: il M5S dato tra il 14% e il 18%. Solinas, candidato di Centro/Destra, dato dal 37% al 41% e Massimo Zedda, candidato del Centro/Sinistra, dal 36% al 40%

Elezioni Sardegna- Testa a testa tra Centro/Destra e Centro/Sinistra nelle elezioni regionali in Sardegna. Secondo gli exit poll, Christin Solinas, candidato dello schieramento di Salvini, vede la forbice delle preferenze oscillare dal 37 al 41% mentre per quello che riguarda il voto alle liste della coalizione si va dal 43 al 47%. Grande successo personale per Massimo Zedda, candidato Pd e Sinistrale: le liste che lo sostengono avrebbero ottenuto dal 27 al 31% delle preferenze, mentre l’ex sindaco di Cagliari prenderebbe tra il 36 e il 40%. Clamoroso nuovo tonfo per il M5S, dopo il flop in Abruzzo: il partito di Di Maio oscillerebbe tra il 14% ed il 18%, mentre alle ultime elezioni politiche, un anno fa, aveva ottenuto il 42,5% dei consensi. Lo spoglio inizierà domani mattina a partire dalle 7.

