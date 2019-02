Maxi controlli dei carabinieri in Calabria: una denuncia e 100 auto controllate nel vibonese [FOTO]

3 Febbraio 2019 14:19

I Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno ulteriormente intensificato i controlli sulle arterie principali di comunicazione e sulle vie d’accesso dei abitati al fine di assicurare uno standard più elevato di sicurezza sul territorio

Dal primo pomeriggio di ieri e fino a notte inoltrata di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno hanno ulteriormente intensificato i controlli sulle arterie principali di comunicazione e sulle vie d’accesso nei tre centri abitati al fine di assicurare uno standard più elevato di sicurezza sul territorio. In quest’ottica si inseriscono tali controlli che hanno impegnato tutti i Reparti della Compagnia.

E’ stata denunciata 1 persona:

– R.S. originario di Dasà, 29enne è stato deferito, a seguito di perquisizioni veicolari, per porto abusivo di coltello di genere vietato. Il coltello veniva posto sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Vibo Valentia;

Oltre 100 autoveicoli e 150 persone sono state controllate dai militari dell’Arma, dei quali, molti sottoposti a minuziosi controlli al fine di ricercare armi e droga. Non sono mancati i controlli anche sul piano amministrativo in relazione alla circolazione stradale: 18 sono gli utenti della strada contravvenzionati per complessivi 3.650euro.

Valuta questo articolo