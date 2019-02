Rinvenute bombe carta e cartucce con benzina: 3 denunce in Calabria [FOTO]

22 Febbraio 2019 10:30

Calabria: all’interno di 2 appartamenti di proprietà di 2 fratelli, venivano rinvenuti complessivamente 22 ordigni artigianali contenenti polvere da sparo

Nel corso della serata appena trascorsa i Militari del Norm della Compagnia Carabinieri di Vibo Valentia e della Stazione di Briatico, coadiuvati dal Nucleo Cinofili del 14°Btg Carabinieri Calabria e dal Nucleo Artificieri di Catanzaro poneva in essere una massiccia attività di controllo di armi ed esplosivi proprio nei territori del piccolo centro costiero. Durante le operazioni, all’interno di 2 appartamenti di proprietà di 2 fratelli, venivano rinvenuti complessivamente 22 ordigni artigianali contenenti polvere da sparo. Gli stessi, potenzialmente molto pericolosi, venivano sequestrati e dopo attenta analisi degli specialisti degli Artificieri, fatti Brillare sulla spiaggia. Venivano contestati ai fratelli A.V. Cl’60 e A.A. Cl’73, i reati di “produzione e detenzione illegale di artifizi pirotecnici”. Grazie all’aiuto dei Cani molecolari ,veniva rinvenuta e sequestrata anche una bottiglia di benzina corredata di n. 2 cartucce di fucile cal. 12 ed occultate all’interno di un capanno per il rimessaggio delle reti di un marittimo del posto, P.P. Cl’58. Contestualmente, anche in questo caso, scattava la denuncia all’A.G. di Vibo Valentia per il reato di “detenzione illegale di munizioni da sparo”. Singolare resta l’abbinamento della bottiglia di benzina alle cartucce sul quale i Carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti al fine di fare piena luce sulla vicenda.

Valuta questo articolo