Calabria: avviati i lavori lungo la strada provinciale 93 [FOTO]

19 Febbraio 2019 17:52

Calabria: avviati i lavori lungo la strada provinciale 93 tra i comuni di Monterosso Calabro e Maierato

Anas (Gruppo FS Italiane) ha avviato i primi interventi di manutenzione ordinaria urgenti per la messa in sicurezza e il pronto intervento sul tratto di strada provinciale 93 “di Monte Cucco e Monte Pecoraro” (EX SS110) dal km 0,000 al km 50,000 ed in particolare tra i comuni di Monterosso Calabro e Maierato in provincia di Vibo Valentia. Si tratta dei lavori che Anas realizzerà sulla SP 93, passata in gestione grazie all’accordo in vigore dal 2 gennaio 2019, sancito dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni per la revisione delle reti e con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio 2018. I primi interventi, nel dettaglio, riguarderanno la regolarizzazione del piano viabile, la regimazione delle acque e l’integrazione della segnaletica orizzontale e verticale lungo i primi 14 km in grave deficit manutentivo ulteriormente aggravato dopo gli eventi alluvionali del 4 ottobre 2018. I lavori sono stati affidati all’Impresa Pasceri Nicola Sas di Pasceri Vincenzo con sede a Vibo Valentia (VV), per un importo lordo di circa 39 mila euro, avranno una durata di 60 giorni.

