Calabria: corre a forte velocità in stato di ebrezza schiantandosi contro il muro di protezione [FOTO]

1 Febbraio 2019 18:05

Calabria: il giovane aveva il tasso alcolemico il doppio rispetto al massimo vietato

Nel serata appena trascorsa i Carabinieri della Stazione di Vibo Marina sono tornati nuovamente ad intervenire nella frazione Longobardi, già in più occasioni teatro di incidenti stradali determinati dalle distrazioni e dalla non curanza delle norme del codice della strada da parte di molti utenti. Anche ieri sere il copione si è ripetuto e soltanto per un caso fortuito non si è trasformato in qualcosa di più grave. Un giovane della zona, F. R. cl’85, si è schiantato, infatti, contro il muro di protezione della SS 18 all’altezza del bivio di longobardi rimanendo fortunatamente illeso. Da subito però quello appariva come un sinistro determinato dalla forte velocità del ragazzo non ha convinto i Carabinieri della Stazione che hanno deciso di approfondire gli accertamenti presso l’Ospedale Civile del Capoluogo.

Qui la sorpresa, il giovane –miracolosamente illeso – aveva un tasso alcolemico nel sangue pari a 2.85 mg/l equivalente a quasi il doppio del limite massimo vietato (che è 1,5 mg/l). La legge, vieta la guida dei veicoli su strada con un quantitativo di alcol nel sangue pari/superiore a 0.5 mg/l nel massimo prevedendo sanzioni particolarmente aspre quando si supera il limite massimo vietato di 1,5. Il giovane, smaltita la sbornia, veniva accompagnato presso i Locali della Stazione Carabinieri di Vibo Marina dove veniva denunciato alla Procura di Vibo Valentia per guida in stato di ebrezza e gli veniva ritirata la patente di guida rischiando la sospensione fino ad un anno.

