Calabria: consegnati i lavori di costruzione della rotatoria sulla SS18 in località “Acconia di Curinga” [FOTO]

27 Febbraio 2019 20:28

Calabria: consegnati i lavori di costruzione della rotatoria sulla SS18 in località “Acconia di Curinga” in provincia di Catanzaro

Anas (Gruppo FS Italiane) ha consegnato all’Impresa Franco Giuseppe con sede a Roccella Jonica i lavori di costruzione della rotatoria sulla strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ in località Acconia di Curinga in provincia di Catanzaro. Alla consegna dei lavori hanno preso parte il Responsabile Anas dell’Area Compartimentale Calabria Marco Moladori, il Responsabile Anas del Procedimento Paola Tripodi, il Direttore dei Lavori Paolo Zaccanelli, l’ Assessore Infrastrutture e Trasporti Roberto Musmanno, il Dirigente Generale Dipartimento Infrastrutture Lavori Pubblici Domenico Pallaria e il sindaco di Curinga Vincenzo Serrao. L’intervento significativo e necessario per la sicurezza della circolazione, testimonia il rapporto di collaborazione e sinergia di Anas con gli Enti e il territorio, al quale è rivolta sempre massima attenzione. L’obiettivo è quello di elevare i livelli di sicurezza la percorribilità dell’attuale svincolo a “raso” tra la strada comunale per Curinga e la SS 18 con la realizzazione del futuro svincolo svincolo a “Rotatoria” che permetterà l’eliminazione dei punti di conflitto delle correnti veicolari che attraversano le arterie. Il lavoro, progettato dal Comune di Curinga e finanziato dalla Regione Calabria per un importo di 2 milioni e 400 mila euro ha una durata lavori di 350 gg (ultimazione entro il 10 febbraio 2020).

