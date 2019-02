16 Febbraio 2019 15:05

Albania nel caos: assalto dell’opposizione alla sede del Governo. La Guardia Repubblicana lancia lacrimogeni contro i manifestanti

E’ caos in Albania dove l’opposizione guidata da Lulzim Basha è scesa in piazza contro il governo per chiedere “un governo transitorio che prepari elezioni anticipate che siano libere ed in rispetto degli standard internazionali”. Un gruppo di persone ha assaltato il palazzo del Governo tentando di entrare, provvidenziale la presenza della Guardia Repubblicana che ha allontanato i manifestanti lanciando lacrimogeni.

