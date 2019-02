Reggio Calabria: domenica l’evento sportivo ciclistico “2° Trofeo dello Stretto”

20 Febbraio 2019 15:12

“2° Trofeo dello Stretto”: la gara amatoriale che segna l’apertura della stagione ciclistica amatoriale dell’ACSI Ciclismo Reggio Calabria è organizzata dalla ASD Just in Time

Si terrà domenica 24 febbraio il “2° Trofeo dello Stretto”. La gara amatoriale che segna l’apertura della stagione ciclistica amatoriale dell’ACSI Ciclismo Reggio Calabria è organizzata dalla ASD Just in Time il cui presidente è l’Avv. Laura Bellantoni. La manifestazione avrà inizio alle ore 9:00 nella zona di Pentimele con la partenza di due batterie e faranno rispettivamente 23+1 giri del circuito e 24+1. Le preiscrizioni sono già aperte e vengono inoltrate alla mail acsiciclismorc@libero.it. Sarà presente un “pacco gara Special” per la prima volta in una gara a circuito. Al termine della gara verranno premiati i primi tre ciclisti arrivati per ogni categoria, i primi assoluti per ogni batteria e le prime tre società. Al termine della manifestazione per tutti i ciclisti sarà presente una sorpresa.

REGOLAMENTO GARA PENTIMELE

