Furti continui in appartamenti, negozi e supermercati a Villa San Giovanni, lo sfogo di un negoziante: “così saremo costretti a chiudere, fate qualcosa” [FOTO, VIDEO e INTERVISTA]

“Ho sporto 4 denunce solo nell’ultimo mese” è così che si sfoga Manuel Princi, titolare di due negozi “Splendidi Splendenti” di Villa San Giovanni (Reggio Calabria). Sul territorio Villese stanno accadendo, sopratutto negli ultimi 2 mesi, furti continui in appartamenti, negozi e supermercati.

“Ho già sporto 4 denunce in un mese presso la stazione dei Carabinieri di Villa San Giovanni, consegnando filmati e numero di targa dei ladri. Questa sta diventando una questione non più sostenibile per le nostre attività che rischiano la chiusura, la situazione non sembra migliorare, spero venga aumentato il controllo del territorio da parte delle autorità competenti per arginare la serie di furti che sta colpendo il territorio Villese” spiega il commerciante ai microfoni di StrettoWeb. Ecco l’intervista integrale con le immagini dei furti: