Villa San Giovanni: a Cannitello tutti in spiaggia per il tuffo di Capodanno [FOTO]

1 Gennaio 2019 16:45

A Villa San Giovanni il tradizionale tuffo in mare di capodanno

Come da tradizione, per iniziare il nuovo anno, anche stamattina di fronte il Bar Boccaccio sul lungomare di Cannitello a Villa San Giovanni, a decine si sono tuffati nelle acque del nostro meraviglioso Stretto di Messina augurando, alla folta platea di spettatori sul lungomare, un buon 2019. Dopo il tuffo di Capodanno, il Bar Boccaccio ha offerto tè caldo e crispelle a tutti. L’iniziativa vede protagonista il Centro Nuoto Sub Villa e tutte le persone volenterose che fanno si che ogni anno si ripeta questa meravigliosa tradizione. Appuntamento rinnovato per l’anno prossimo.