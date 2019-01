Epifania 2019: a Messina la manifestazione pompieristica Befana dei Vigili del Fuoco [FOTO]

6 Gennaio 2019 14:41

A Messina si è svolta, come di consueto, nella sede centrale del Comando, la manifestazione pompieristica Befana dei Vigili del Fuoco 2019

Nella mattinata del 6 gennaio, si è svolta, come di consueto, nella sede centrale del Comando di Messina, la manifestazione pompieristica Befana dei Vigili del Fuoco 2019. Le condizioni climatiche fortunatamente migliorate hanno permesso una completa e attiva partecipazione da parte di tutto il personale in servizio e in quiescenza del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, con le rispettive famiglie. All’interno della manifestazione si è svolto anche un evento ludico chiamato Pompieropoli 2019, un piccolo spazio formativo dedicato ai bambini, figli del personale dei Vigili del Fuoco. Intorno alle ore 10, un vigile del fuoco travestito da befana, si è calato dalla terrazza del castello di manovra e, appeso alla sommità della scala aerea completamente sviluppata, ha iniziato a lanciare caramelle dall’alto, per poi scendere a terra per continuare a dare i regali a tutti i bambini presenti. Presente anche un angolo rinfresco al buffet offerto dal personale della Caserma a tutte le persone presenti. Ospite con delega alla Protezione Civile è intervenuto, con un discorso di ringraziamenti e di auguri, l’Assessore Massimo Minutoli.