Via Don Blasco: l’assessore Falcone a Messina [FOTO]

16 Gennaio 2019 18:37

L’assessore Falcone visita il cantiere di via Don Blasco a Messina

Sopralluogo dell’assessore regionale alle Infrastrutture Falcone nel cantiere di via Don Blasco a Messina. Per l’occasione il sindaco De Luca fa il punto della situazione e ricorda: “Dopo anni di discussioni abbiamo effettivamente avviato i lavori del primo lotto risolvendo tutte le criticita’ ereditate mentre è in corso di redazione il secondo lotto (via marina), che prevede il completamento con la strada che arriverà fino al porto di Tremestieri. Il completamento della via Don Blasco richiede un investimento di circa 35 milioni di euro, già resi disponibili dall’ Autorita’ Portuale a seguito dell’accordo sottoscritto ad ottobre scorso, che prevede anche la progettazione a cura del Comune di Messina”.

