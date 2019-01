Terremoto Etna: a tre settimane dal sisma sono più del 80% i sopralluoghi effettuati nell’edilizia privata

16 Gennaio 2019 12:53

Terremoto Etna: completati i sopralluoghi di scuole ed edifici di culto

Sono più di 5867 su 7255 richieste i sopralluoghi effettuati nei 9 comuni interessati dal sisma di magnitudo 4.8 del giorno di Santo Stefano. Esprime soddisfazione il commissario straordinario Calogero Foti -”Siamo tutti consapevoli che per dare risposte celeri ai cittadini le verifiche rappresentano una priorità. Non posso che ringraziare quanti senza sosta si sono impegnati, non solo i tecnici ma ogni componente del sistema di protezione civile. Ma questo importante risultato” aggiunge Foti – “è solo un punto di partenza, non bisogna abbassare la guardia. Venerdì prossimo a Catania il capodipartimento Angelo Borrelli farà il punto della situazione per verificare ciò che già è stato fatto e cosa resta da fare per un rapido ritorno alle condizioni di normalità.” All’incontro saranno presenti anche il sottosegretario alla presidenza Vito Crimi e il sottosegretario del ministero dell’istruzione Salvatore Giuliano. Oltre all’edilizia privata sarà dedicata attenzione a quanto accaduto a scuole, viabilità ed edifici di culto.

Sono state completate, infatti, le verifiche delle scuole 93 scuole. Di queste 5 (5,4%) sono inagibili e 26 (28%) parzialmente agibili e 62 (66,7%) agibili . Per quanto riguarda gli edifici di culto su 61 chiese controllate solo 15 (24,6%) sono agibili 46 (75,4%) sono inagibili parzialmente o totalmente, alcune richiedono importanti interventi .

