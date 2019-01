13 Gennaio 2019 16:25

Serie D: risultati e classifica, nell’anticipo di ieri la Cittanovese ed il Gela volano al quarto posto. Oggi vittoria dell’Acr Messina nel derby contro l’Igea Virtus, sconfitta per il Locri. Vittoria per la capolista Bari

Serie D, risultati e classifica- L’Acr Messina vince il derby contro l’Igea Virtus per 3-0 (in gol Catalano, Genevier, Arcidiacono) riuscendo ad avvicinarsi al quart’ultimo posto in classifica. Tre punti per la capolista Bari a San Cataldo non senza soffrendo. Un punto ciascuno per Palmese e Castrovillari e Roccella e Marsala, sconfitta del Locri. Negli anticipi di ieri volano al quarto posto la Cittanovese ed il Gela: sconfitta per il Rotonda ed il Città di Messina.

RISULTATI:

Gela-Città di Messina 1-0

Rotonda-Cittanovese 0-1

Messina- Igea Virtus 3-0

Nocerina-Acireale 1-1

Portici- Locri 5-1

Roccella- Marsala 1-1

Sancataldese- Bari 1-2

Troina- Turris 2-1

Palmese- Castrovillari 0-0

CLASSIFICA:

BARI 49

TURRIS 37

MARSALA 31

GELA 28

CITTANOVESE 28

CASTROVILLARI 28

PORTICI 27

NOCERINA 26

TROINA 26

PALMESE 26

ACIREALE 24

CITTA’ DI MESSINA 22

SANCATALDESE 22

LOCRI 22

ROCCELLA 22

MESSINA 20

IGEA 14

ROTONDA 10

