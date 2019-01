Serie D diretta LIVE: la Cittanovese sfida l’Acr Messina, la Palmese in casa contro il Gela, il Città di Messina sfida il Portici [FOTO]

27 Gennaio 2019 16:05

Serie D diretta LIVE: il Messina ha la necessità dei tre punti per uscire dai bassifondi in classifica, al Franco Scoglio sfida la Cittanovese, ecco tutte le partite di oggi

Serie D diretta LIVE- Sfida fondamentale tra Acr Messina e Cittanovese: i siciliani sono alla ricerca di punti salvezza, la squadra reggina punta al terzo posto in classifica. La Palmese in casa contro il Gela, il Città di Messina sfida il Portici. Roccella in casa contro l’Acireale, il Locri gioca a Troina. Rotonta- Turris rinviata per neve

RISULTATI LIVE:

Bari-Igea Virtus 3-0

Messina-Cittanovese 3-3

Nocerina- Castrovillari 0-1

Palmese- Gela 1-0

Portici- Città di Messina 4-0

Roccella-Acireale 1-2

Troina-Locri 2-0

Sancataldese – Marsala 1-2

Rotonda-Turris RINVIATA

LA CLASSIFICA:

BARI 49

TURRIS 40

MARSALA 32

CITTANOVESE 31

CASTROVILLARI 31

PORTICI 30

NOCERINA 29

PALMESE 29

GELA 28

ACIREALE 27

TROINA 26

LOCRI 25

CITTA’ DI MESSINA 22

SANCATALDESE 22

ROCCELLA 22

MESSINA 21

IGEA 14

ROTONDA 10

