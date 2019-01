Serie C, risultati e classifica. Straordinaria Reggina, il Catanzaro vince contro il Rende, male la Vibonese [FOTO]

20 Gennaio 2019 18:31

Serie C, risultati e classifica: la Reggina vince 1-0 al 96′ contro il Bisceglie ed è in zona play off. Il Catanzaro vince il derby contro il Rende. La Vibonese perde a Trapani

Serie C, risultati e classifica- La Reggina è straordinaria: ci crede sino all’ultimo e vince contro il Bisceglie per 1-0 con un gol di Bellomo al 96′. La partita, priva di emozioni, si è sbloccata all’ultimo secondo. Adesso gli amaranto credono nella B, sono al quinto posto in classifica in piena zona play off. Intanto la nuova dirigenza si muove sul mercato con forza, entro mercoledì due annunci ufficiale: l’attaccante Baclet ed il terzino Procopio. Il Catanzaro vince 3-0 contro il derby, il Trapani conquista tre punti contro la Vibonese.

RISULTATI LIVE:

Monopoli-Potenza 1-1

Siracusa-Catania 2-1

Trapani-Vibonese 2-1

Viterbese-Juve Stabia 0-4

Bisceglie- Reggina 0-1

Catanzaro- Rende 3-0

Matera- Sicula Leonzio 0-4

Virtus Francavilla- Cavese 2-0

LA CLASSIFICA

JUVE STABIA 49 TRAPANI 40 CATANZARO 37 CATANIA 37 REGGINA 31 RENDE 31 MONOPOLI 30 VIBONESE 29 CASERTANA 26 POTENZA 26 SICULA 23 CAVESE 22 FRANCAVILLA 21 RIETI 19 SIRACUSA 18 VITERBESE 16 BISCEGLIE 15 MATERA 8 PAGANESE 8

