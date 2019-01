28 Gennaio 2019 23:01

Serie B: Verona-Cosenza 2-2. Rimonta da impazzire per i calabresi: ai veneti non basta il doppio vantaggio

Serie B, risultati e classifica- Nell’anticipo di venerdì sera il Crotone sbanca Foggia grazie ai gol di Rohden (6′) e Zanellato (14′) abbandonando l’ultimo e desolante posto in classifica. Grande prestazione del Perugia sul campo dell’Ascoli, impresa della Cremonese contro il Palermo grazie ad Arini e Migliore mentre tutto facile per il Cittadella contro il Carpi. Questa sera il Cosenza pareggia 2-2 contro il Verona: i veneti non sfruttano il doppio vantaggio.

RISULTATI:

Foggia-Crotone 0-2

Ascoli- Perugia 0-3

Cittadella- Carpi 3-1

Cremonese- Palermo 2-0

Salernitana- Lecce 0-2

Livorno- Pescara 0-0

Venezia- Padova 2-1

Brescia- Spezia 4-4

Verona-Cosenza 2-2

LA CLASSIFICA:

PALERMO 37 BRESCIA 36 LECCE 34 PESCARA 33 VERONA 31 BENEVENTO 30 CITTADELLA 30 PERUGIA 29 SPEZIA 27 SALERNITANA 27 CREMONESE 26 ASCOLI 25 VENEZIA 22 COSENZA 21 FOGGIA 18 CROTONE 17 CARPI 17 LIVORNO 15 PADOVA 15

