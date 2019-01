Sea Watch: in corso lo sbarco dei migranti. Governo in bilico, Salvini: “ora serve chiarimento serio” [FOTO]

9 Gennaio 2019 16:54

Sea Watch: in corso lo sbarco dei migranti. Governo in bilico, Salvini: “ora serve chiarimento serio”. Stasera si terrà un vertice di maggioranza per chiarire la vicenda

Sulla questione dei migranti il Governo M5S-Lega rischia di implodere. Dopo che si avvia verso una soluzione la vicenda della Sea Watch e della Sea Eye, la questione manda in tilt la maggioranza con Matteo Salvini che chiede un chiarimento di governo. I migranti, che stanno sbarcando a Malta, verranno redistribuiti in 8 paesi dell’Unione Europea tra i quali l’Italia. Si tratta di Germania, Francia, Portogallo, Irlanda, Romania, Lussemburgo e Olanda. Berlino ha annunciato che prenderà 60 profughi. Il ministro dell’Interno Salvini ha per altro puntualizzato di non aver autorizzato alcuno sbarco e si è scagliato contro l’alleato grillino: “le scelte si condividono e le riunioni si fanno prima non dopo”. “L’Europa si propone di accogliere altri immigrati cedendo ai ricatti di scafisti e ong e questo rischia di diventare un enorme problema”, ha sottolineato il ministro dell’Interno, oggi a Varsavia, in conferenza stampa con il collega Joachim Brudzinski. Stasera si terrà un vertice di maggioranza per chiarire la vicenda.

