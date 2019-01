Sea Watch, migranti a Messina. Catalfamo scrive al Prefetto: “Garantire la sicurezza dei cittadini”

31 Gennaio 2019 14:38

Migranti della Sea Watch a Messina, l’onorevole Catalfamo scrive al Prefetto: “A questi sventurati sia garantita l’assistenza sanitaria, ma non si abbassi la testa sul tema della sicurezza nelle nostre città”

“Apprendiamo della scelta del Viminale per quanto riguarda l’accoglienza nell’hotspot di Messina dei migranti maggiorenni sbarcati stamane dalla nave Sea Watch. Fratelli d’Italia è impegnata nella lotta all’immigrazione clandestina e condividiamo l’esigenza di dare un segnale forte ai trafficanti di esseri umani circa la possibilità di trovare chiusi i nostri porti. Solo così potremmo fermare l’immigrazione ma anche i morti in mare. A questi sventurati arrivati oggi in Sicilia sia garantita l’assistenza sanitaria ma non possiamo permettere che si abbassi la testa sul tema della sicurezza nelle nostre città. Messina ha già fatto la propria parte in questi anni per quanto concerne l’accoglienza e non può essere chiesto altro. Pertanto ho scritto al Prefetto per sapere quali misure si intendano prendere per garantire che non ci saranno incidenti o disordini in una città che conserva pesanti sacche di degrado dovute anche alle massicce ondate di migranti arrivate in questi anni.” Lo ha dichiarato Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Fratelli d’Italia e portavoce provinciale per Fratelli d’Italia.

