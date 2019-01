10 Gennaio 2019 17:59

Reggio Calabria: una pericolosa voragine si è aperta in via II Settembre, zona transennata

Una voragine si è aperta nell’asfalto in pieno centro storico a Reggio Calabria e precisamente in via II Settembre. La strada è stata transennata e messa in sicurezza. L’asfalto ha ceduto proprio al centro della carreggiata creando una pericolosissima voragine.

