Reggio Calabria: voragine “segnalata” da un palo di legno in Via Amendola [FOTO]

17 Gennaio 2019 16:16

Buca profonda in Via Amendola a Reggio Calabria: un palo di legno segnala la pericolosa voragine, le immagini

Buca profonda e pericolosa a Reggio Calabria e precisamente in Via Amendola. Come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, la grossa voragine è incredibilmente segnalata da un palo di legno e si trova quasi a metà carreggiata.

LE FOTO:

