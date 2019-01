Reggio Calabria: al Teatro Cilea la messa in scena dell’operetta “Madama di Tebe” [FOTO]

4 Gennaio 2019 10:18

Verrà messa in scena sabato 5 gennaio 2019 alle ore 20:30 presso il Teatro “F. Cilea” l’operetta “Madama di Tebe”, allestita a scopo benefico dal Liceo Scientifico “L. da Vinci” di Reggio Calabria (magistralmente diretto dalla Prof.ssa Giuseppina Princi) e dall’Associazione FreeTogether onlus. Assisteremo quindi agli intrighi della cartomante Miche, la Madama di Tebe (Laura Celebre), che per amore dell’affascinante ladro Babà (Davide Rosaci) ingannerà il ricco commerciante Mr. Blackson (Davide Caridi); ma i suoi piani saranno intralciati da Clara, moglie di Blackson, (Claudia Filloramo) che si invaghirà a prima vista di Babà. Il gioco delle parti e la commedia degli equivoci saranno animati dall’esuberante pittore Angelo Michele (Antonio Amodeo), una sorta di stilista ante litteram, e dall’invadenza di Madame Picon (Giulia Celebre), mamma di Clara e quindi mal tollerata suocera di Blackson. Nel primo atto saremo trasportati in un malfamato cabaret di Montmarte della Parigi del 1918, dove apaches (ladruncoli) e gigolettes animano le serate degli avventori; nel secondo entreremo nello sfavillante scenario di una nuova casa di moda parigina. Uno spettacolo tutto da godere, quindi, quello che ci attende sabato sera: commedia, motivi celebri, balli… Il tutto affidato alla regia e direzione artistica di Lisa Fiore e Titti Fiore; l’orchestra sarà diretta dal M° Bruno Tirotta; il creative director è Alessio Caccamo, che ha curato anche le scenografie insieme a Valentina Rizza.