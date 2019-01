Reggio Calabria: salvata una tartaruga sulla spiaggia di Melito [FOTO]

19 Gennaio 2019 13:55

Reggio Calabria: salvata una tartaruga sulla spiaggia di Melito e trasportata presso il CRTM (Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone) e consegnata al dott. Filippo Armonio in qualità di responsabile del CRTM

In data odierna le Guardie ambientali d’Italia Sezione Provinciale di Melito di Porto Salvo Guidata dal Responsabile Nucera Domenico Giuseppe hanno effettuato un Servizio Congiunto con l’Associazione Enov Falchi dello Stretto guidata dal Responsabile Salvatore Natoli per il recupero di una Tartaruga Trachemys che dopo la segnalazione telefonica da parte del Maresciallo dei carabinieri della Stazione di Melito di Porto Salvo M.llo Mirabile le due Associazione hanno provveduto al recupero della predetta tartaruga che si trovava sulla spiaggia del Lungo Mare di Melito Porto Salvo e successivamente trasportata presso il CRTM (Centro Recupero Tartarughe Marine di Brancaleone) e consegnata al dott. Filippo Armonio in qualità di responsabile del CRTM.

