12 Gennaio 2019 23:12

Reggio Calabria: auto in fiamme tra le case a Pentimele

Sabato sera di paura nella zona nord di Reggio Calabria e precisamente in via Nazionale Pentimele dove sta bruciando un’autovettura. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia che hanno chiuso la strada alla circolazione. I pompieri hanno domato l’incendio, adesso si dovrà chiarire se si tratta di un rogo doloso o, in alternativa, da cosa possa essere stato provocato.

