Reggio Calabria, il M5S protesta contro Oliverio: “si dimetta subito e si vada al voto” [FOTO e INTERVISTE]

22 Gennaio 2019 16:10

Reggio Calabria: il M5S ha promosso un sit-in regionale al fine di “sostenere le ragioni delle dimissioni del Governatore Oliverio”

Gli attivisti del M5S, in occasione della riunione del Consiglio regionale della Calabria, a Palazzo Campanella a Reggio, hanno promosso un sit-in regionale, al fine di “sostenere le ragioni delle dimissioni del Governatore Oliverio, per chiedere il rispetto della legge e della costituzione e l’immediata indizione di democratiche elezioni”. “Siamo scocciati da questa situazione- sottolinea Alberto Tarsitani del Meetup di Catanzaro- Oliverio dovrebbe dimettersi non potendo assolvere alle sue funzioni, facendo l’interesse della Calabria, chiediamo le elezioni al più presto e l’abolizione dei privilegi dei parlamentari regionali”.

