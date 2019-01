Reggio Calabria: sabato visita al Presepe meccanico di Ninì Sapone [FOTO]

3 Gennaio 2019 09:16

Reggio Calabria: in occasione del Natale il Museo diocesano propone la visita al Presepe meccanico del maestro reggino Ninì Sapone

In occasione del Natale il Museo diocesano propone la visita al Presepe meccanico del maestro reggino Ninì Sapone, allestito nella chiesa del Santo Cristo in via Miraglia (di fronte alle Poste centrali): sabato 5 gennaio h 17-20 sarà possibile ammirare il piccolo grande capolavoro di Ninì, l’opera che per anni ha affascinato bambini e uomini di ogni età. Ispirandosi a un bozzetto del presepista reggino, il nipote Maurizio De Marco lo ha riallestito con l’impiego di avanzate tecnologie elettroniche: il Presepe meccanico continua, così, a raccontare, nell’alternarsi delle fasi del giorno, il passaggio della Cometa, la nascita del Salvatore e le quotidiane attività del popolo, ispirate alla tradizione calabrese, tra mirabili giochi di luce ed effetti scenici. Ai bambini in visita al Presepe meccanico sarà proposto il racconto dell’origine del Presepe, le fonti letterarie che lo ispirarono, il significato delle singole figure presepiali, in particolare di quelle legate alla tradizione popolare calabrese. Sabato 5 gennaio sarà l’ultimo giorno utile, in queste festività natalizie, per poter visitare lo straordinario Presepe meccanico di Ninì Sapone, con l’auspicio entro l’anno prossimo tutta la Collezione di Presepi, provenienti dall’Italia e dal mondo, appartenuta a Ninì e nel 2012 donata al Museo diocesano possa finalmente trovare un’unica, definitiva sede nella quale poter essere esposta in forma permanente.