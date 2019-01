19 Gennaio 2019 19:30

Reggio Calabria: la voragine si trova proprio all’ingresso dell’autostrada allo svincolo di Spirito Santo

Una pericolosa voragine si è aperta all’ingresso dell’autostrada allo svincolo di Spirito Santo a Reggio Calabria. La buca è molto profonda ed è molto pericolosa perchè si trova in un punto in cui le auto si immettono per prendere l’autostrada ed è molto pericoloso evitarla per non rischiare di rompere la macchina. La voragine è molto profonda e spesso è coperta dall’acqua piovana che la rende difficile da individuare.

