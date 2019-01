Reggio Calabria: iniziano le riprese di “Sandrino-il Film” con Pasquale Caprì [FOTO]

14 Gennaio 2019 17:36

Reggio Calabria: lunedì 14 gennaio hanno preso il via le riprese del film “Sandrino”, il noto personaggio creato dall’attore Pasquale Caprì che sarà protagonista di un attesissimo lungometraggio

Ciak… si gira! Come annunciato nella conferenza stampa di presentazione, lunedì 14 gennaio hanno preso il via le riprese del film “Sandrino”, il noto personaggio creato dall’attore Pasquale Caprì che sarà protagonista di un attesissimo lungometraggio. Agli ordini del regista Lorenzo Amadeo, del co-regista (nonché sceneggiatore) Davide Manganaro e del direttore della fotografia Eleonora Caracciolo, attori, comparse e staff si sono ritrovati di buon mattino presso il bar “La Dolce Sosta” per dare ufficialmente inizio ai lavori, tra emozione e tanta voglia di far bene. E così, la location abitualmente meta di clienti vogliosi di consumare una buona colazione, si è trasformata in un autentico set cinematografico, con registi, scenografi, tecnici audio, truccatori e costumisti a farla da padroni. Ma videocamere, luci e microfoni non potevano non attrarre tantissimi curiosi e ammiratori di Pasquale Caprì e dei suoi personaggi. E così, sbirciando dalle vetrate, in tanti hanno consumato godendo dell’insolito spettacolo. Ma tutti, rigorosamente, in silenzio per non disturbare le riprese. E Caprì? Con indosso un appariscente cappellino rosa shocking ha dispensato sorrisi per poi calarsi subito nella parte. Come? Siete curiosi di conoscere qual è stata la prima scena? Dovrete attendere la prima…

Valuta questo articolo