Reggio Calabria: open day all’Istituto “Pizi” di Palmi, presentata l’offerta formativa [FOTO]

23 Gennaio 2019 21:16

Reggio Calabria: ha aperto le sue porte in giorni diversi, l’Istituto “N.Pizi” di Palmi, di pomeriggio, per presentare la sua variegata Offerta Formativa agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio

Ha aperto le sue porte in giorni diversi, l’Istituto “N.Pizi” di Palmi, di pomeriggio, per presentare la sua variegata Offerta Formativa agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado del territorio. Più Open day, dunque, al Pizi, per far conoscere ai giovani studenti la pletora di indirizzi di elevato livello formativo che costituiscono l’insieme dell’Istituto: il Liceo Classico Ordinamento, entrato a far parte della Rete Nazionale del Liceo Classico, con un Corso specifico di Potenziamento per le Professioni socio-sanitarie, condiviso con un corso del Liceo Scientifico; il Liceo Scientifico Ordinamento, con due corsi ad indirizzo Cambridge IGCSE, per il conseguimento della Certificazione di Esame Cambridge in sede, agevolati dalla presenza dell’Assistente madrelingua di Lingua Inglese; il Liceo Scientifico Scienze Applicate; il Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo e il Liceo Artistico, con l’ indirizzo: Design; Metalli, Oreficeria e corallo; Ceramica; Tessuto; Moda e i due nuovi indirizzi: Audiovisivo e Multimediale; Architettura e Ambiente. “Un Istituto all’avanguardia, il Pizi, per Progetti, Convenzioni, alta tecnologia, con la convenzione con Google Suite for Education che permette agli studenti di usufruire dei servizi di G-Suite e di avere ognuno il proprio account e spazio web personale. Un corpo docenti che si tiene costantemente aggiornato con corsi di formazione professionali per promuovere nuove azioni didattiche volte a condurre gli studenti al successo scolastico.” Così asserisce la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci, alla guida di un Istituto che emerge e si fa onore sul territorio reggino. L’Istituto è Centro Accreditato AICA per la Certificazione Informatica ECDL. Molti i PON già autorizzati e pronti a partire per il rafforzamento delle competenze di base, per il Potenziamento dei percorsi di Alternanza scuola-lavoro: due per la figura professionale di optometrista e uno di grafico pubblicitario; altri ancora, sulle competenze trasversali, quali: l’Informatica, l’alimentazione, economia e legalità, ambiente e rispetto del territorio. Non mancano i FESR e i POR FESR che consentono l’allestimento di Laboratori, quali: per il Potenziamento delle competenze chiave nelle discipline scientifiche e tecniche; per Scienze e Robotica “Lab&Process”, che sarà a breve inaugurato; per un Laboratorio Polivalente Bio-fisico-tecnologico con elementi di Robotica. È stato autorizzato e attuato il PON FESR “Europa per lo Sport 2017” per la dotazione di attrezzature medico-sportive che consentirà l’acquisizione di dati clinici e diagnostici agli studenti che praticheranno le attività sportive. È in attesa di autorizzazione un Laboratorio di Robotica e Automazione. Tra le attività, arricchiscono l’Offerta Formativa: Concorsi Nazionali, Convegni, Gemellaggio con il Liceo di Nea Smirny (Atene), viaggi d’Istruzione in Paesi d’Europa, Convenzioni, accordi di Rete; partecipazione alla Notte Nazionale del Liceo Classico, Progetto “Ciak. Un Processo simulato” per la lotta al bullismo e al cyberbullismo e, con la stessa finalità, il Progetto “Tutti per uno, uno per tutti”; partecipazione alle Olimpiadi della Matematica, della Fisica, della Cultura e del Talento; Progetti interni d’Istituto, quali il Progetto Educazione alla Salute, con Sportello CIC; allestimento di Mostre e Mercatini, Giornalino Scolastico, Stage formativi nel settore di Ceramica, Metalli e Tessitura, visite di Musei, Progetto Trekking, Giochi della Chimica, Championship Informatica, sfilate di moda. Gli studenti che dimostrano particolare vocazione musicale hanno anche l’opportunità di far parte dell’Orchestra “Ensemble dei Liceali F. Cilea” che ha conseguito riconoscimenti a livello nazionale. L’Istituto incentiva la pratica della Lingua Inglese anche attraverso il Palchetto Stage, il Progetto e-twinning e Intercultura, con il Progetto Diplomacy Challenge grazie al quale quattro studenti hanno ricevuto il Premio alla Cultura intitolato a “Mick Bagalà 2019” e con il Progetto Debate Day; particolarmente curati sono gli scambi interculturali tra studenti e la metodologia CLIL. Una scuola al passo con i tempi, sia nella sede centrale, dove vi è un’ampia palestra ed un soleggiato cortile all’aperto attrezzato come campo sportivo, oltre ad un ampio Auditorium per ospitare Convegni e Conferenze, sia nelle sedi staccate del Liceo Classico e del Liceo Artistico, anch’esse fornite di tutta la tecnologia necessaria per consentire agli allievi di sentirsi parte di un tutto. Gli efficienti Uffici di Segreteria sono ubicati nella Sede Centrale.

Marilea Ortuso

Valuta questo articolo