A Reggio Calabria la presentazione della mostra e del convegno di studi dal titolo: “I Cappuccini di Calabria – Genesi di un Ordine” [FOTO]

8 Gennaio 2019 13:24

Reggio Calabria: questa mattina presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione della mostra e del convegno di studi dal titolo: “I Cappuccini di Calabria – Genesi di un Ordine”

Stamani presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione della mostra e del convegno di studi dal titolo: “I Cappuccini di Calabria – Genesi di un Ordine”. La Mostra ed il Convegno che si terranno rispettivamente il prossimo 10 e 11 gennaio, documentano la presenza e la nascita dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. L’Evento, che si terrà all’Eremo, vuole essere uno strumento per rinnovare la benevolenza di Reggio ai Frati Custodi della Sacra Effige e diffondere, in maggior misura, il culto a Maria Madre della Consolazione. La mostra ed il convegno di studi sono stati ideati e realizzati dall’Associazione Portatori della Vara della Madonna della Consolazione e dai Frati Cappuccini, in collaborazione con il Consiglio Regionale della Calabria, il Comune di Reggio Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e l’Archivio Storico Diocesano. Sono intervenuti: Padre Pietro Ammendola, Ministro Provinciale Frati Cappuccini di Calabria; Padre Antonio Marranchella, Guardiano dell’Eremo di Reggio Calabria; Riccardo Mauro, Vice Sindaco Città Metropolitana; Nicola Paris, Consigliere Delegato Grandi Eventi; Gaetano Surace, Presidente Associazione Portatori della Vara.

