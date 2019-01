23 Gennaio 2019 10:27

Reggio Calabria: traffico in tilt sul raccordo per un incidente allo svincolo di Spirito Santo

Disagi e rallentamenti al traffico sul raccordo autostradale di Reggio Calabria per un incidente allo svincolo di Spirito Santo. Un’auto, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo finendo di traverso proprio allo svincolo e bloccando completamente l’uscita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia e l’Anas che sta regolando il traffico.

