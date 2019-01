Reggio Calabria, terribile incidente a Gebbione: auto ribaltata dopo drammatica carambola, ferito il conducente [FOTO]

12 Gennaio 2019 23:27

Reggio Calabria: pauroso incidente questa sera intorno alle ore 20 in via Gebbione

Ennesimo grave incidente stradale intorno alle 20:00 del Sabato Sera di Reggio Calabria: in via Gebbione, nella zona Sud della città, un cittadino extracomunitario, nord Africano, di cui non sono state rese note le generalità, ha perso il controllo mentre era alla guida di una Volkswagen Golf ed è carambolato in modo drammatico su diverse auto in sosta, finendo la propria corsa ribaltato al centro della carreggiata. Dalle prime notizie frammentarie arrivate dal posto, sembrerebbe che l’uomo sia rimasto ferito nell’incidente e sia stato trasportato in Ospedale.

