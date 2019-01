Reggio Calabria, pericolosa frana di Sant’Anna: sgomberati numerosi residenti, riunione alla Città Metropolitana [FOTO]

24 Gennaio 2019 21:55

Reggio Calabria, pericolosa frana di Sant’Anna: una delegazione guidata dal sindaco di Seminara, Carmelo Arfuso, e dal Presidente del Consiglio Comunale, Antonio Savo, ha incontrato Riccardo Mauro, Vicesindaco della Città Metropolitana

Nel corso delle attività dirette a fronteggiare l’evento franoso che tuttora sta interessando la frazione Sant’Anna del Comune di Seminara, Una delegazione guidata dal sindaco Carmelo Arfuso e dal Presidente del Consiglio Comunale, Antonio Savo, ha incontrato Riccardo Mauro, Vicesindaco della Città Metropolitana per rappresentare i disagi manifestati dalle numerose aziende agricole per l’impossibilità di accedere ai loro fondi per la chiusura della viabilità connessa all’evento franoso. Nonostante lo smottamento abbia provocato già numerosi problemi anche con lo sgombero di numerosi residenti, la rottura del gasdotto che attraversa il centro, pur nella difficoltà di intervenire a causa del perdurare di una situazione di pericolo aggravata dal maltempo, è stata rappresentata con forza la necessità di garantire una viabilità secondaria che consenta le normali attività lavorative. Riccardo Mauro, per conto dell’Ente rappresentato, ha espresso il massimo sostegno alla popolazione ed una sensibilità che va oltre i doveri istituzionali e per questo ha garantito sin da subito e nonostante il perdurare dell’emergenza, l’intervento Dei competenti uffici che già il prossimo lunedì saranno sul posto per avviare l’iter propedeutico alla messa in sicurezza della strada alternativa in attesa di vagliare ulteriori interventi.

