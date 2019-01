Reggio Calabria, emergenza rifiuti in tutta la città: spazzatura incendiata in via Frangipane [FOTO]

9 Gennaio 2019 20:58

Reggio Calabria: i Vigili del Fuoco sono intervenuti questo pomeriggio in Via Frangipane

Questo pomeriggio i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire in Via Frangipane a Reggio Calabria dove un cumulo di rifiuti è stato dato alle fiamme, mentre in tutta la città si aggrava l’emergenza rifiuti per la spazzatura abbandonata e non raccolta da giorni in ogni portone nonostante i sacrifici dei cittadini a rispettare le date imposte dal calendario previsto dal sistema di raccolta differenziata porta a porta. L’intervento tempestivo dei Vigili ha evitato che le fiamme si propagassero anche ad un’auto parcheggiata a pochi metri dai rifiuti. Ecco le foto di Stefano Triunfo:

