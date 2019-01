Reggio Calabria: “difficoltà di accesso per il soccorso da parte di un’ambulanza in via Cuba a Serro Valanidi”

10 Gennaio 2019 12:10

La nota di nota Vincenzo Crea Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto” sulle difficoltà nel percorrere la via Cuba dai messi di soccorso

“Si chiede di voler far luce sul gravissimo episodio, da noi preannunciato, che si è registrato all’alba dello scorso 7 gennaio, riguardante il notevole ritardo nel prestare soccorso da parte di un’ ambulanza chiamata ad intervenire in via Cuba presso un’abitazione privata, ritardo che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Tutti sappiamo che i minuti sono preziosi per salvare una VITA”. Lo afferma in una nota Vincenzo Crea Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.

“I ritardi sono riconducibili alla difficoltà di accesso e di percorribilità della via Cuba della frazione Serro Valanidi del Comune di Motta SG, per la sua ristrettezza e per i mancati provvedimenti adottati dall’Ente competente. Invero intorno alle ore 6,10 dello scorso 7 gennaio è stato necessario l’intervento di un’ ambulanza per un abitante di via Cuba, signor S.G. colto da malore. L’autista del mezzo di pubblico soccorso ha trovato grosse difficoltà nel raggiungere l’abitazione dell’incidentato, difficoltà riscontare anche nel dover effettuare l’inversione di marcia”.

“L’ambulanza ha impiegato circa un’ora per percorrere un breve tratto di strada, nonostante l’aiuto fornito da alcuni abitanti al conducente del mezzo di soccorso nell’effettuare le manovre ed hanno indicato anche il punto ove effettuare l’inversione, così dopo le prime cure prestate dal medico sul posto si è provveduto a trasportare il signor S. C. presso l’ospedale Riuniti di Reggio Calabria, ove si trova ancora ricoverato”.

“Potrà riferire compiutamente sull’accaduto il personale sanitario e alcuni abitanti del posto. Va sottolineato che a seguito di nostro intervento presso le Autorità competenti, è intervenuta l’Autorità di Bacino regionale il cui geologo ha certificato che tutto il territorio di Serro Valanidi, quindi via Cuba compresa è a rischio idrogeologico e in merito sono stati interessati gli Enti competenti. Ripetiamo che non si può prevedere il futuro, quindi da un momento all’altro si potrebbero verificare calamità naturali che necessiterebbero di immediati interventi di pubblico soccorso, quindi da subito bisogna intervenire per rendere via Cuba immediatamente transitabile senza difficoltà. Visto la sussistenza dell’effettivo rischio per la pubblica incolumità si chiede di accertare le responsabilità dell’Ente competente ad intervenire e delle Amministrazioni territorialmente competenti chiamate ad intervenire in danno del soggetto inadempiente”.

“La strada in questione è utilizzata quotidianamente anche dai mezzi per la raccolta dei rifiuti e se il proprietario del suolo non concedesse l’uso dello spazio privato per effettuare le inversioni di marcia la via Cuba diventerebbe intransitabile. In merito sono state nuovamente interessate tutte le Istituzioni competenti”.

