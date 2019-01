Reggio Calabria: cumuli di rifiuti in Via Francesco Acri [FOTO]

17 Gennaio 2019 18:14

Reggio Calabria: cumuli di rifiuti in pieno centro storico, in Via Francesco Acri angolo Via Paolo Pellicano, le immagini

Spazzatura in bella vista nel centro storico di Reggio Calabria. Ormai da giorni, in Via Francesco Acri angolo Via Paolo Pellicano, cumuli di rifiuti lungo il marciapiede, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo.

