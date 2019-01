30 Gennaio 2019 22:08

Grande festa a Reggio Calabria per i 103 anni di Grazia Pizzimenti: le foto

Ha compiuto 103 anni ieri, Martedì 29 Gennaio 2019, Grazia Pizzimenti: una vera e propria “nonna sprint”, in grande forma, sana, simpatica e allegra. Per molti è un vero e proprio “mito”: vive a Gallico, popoloso quartiere della periferia Nord di Reggio Calabria, e in riva allo Stretto l’hanno festeggiata tutti gli amici e i parenti.

