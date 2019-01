Reggio Calabria: al Cineteatro Metropolitano si è tenuto lo spettacolo musicale “Blowin’ in the wind” [FOTO e INTERVISTA]

25 Gennaio 2019 22:25

Reggio Calabria: questa sera al Cineteatro Metropolitano si è tenuto lo spettacolo musicale “Blowin’ in the wind”, il racconto dei diritti umani

Questa sera al Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria si è tenuto lo spettacolo musicale “Blowin’ in the wind”, il racconto dei diritti umani. Un evento organizzato dalla Corte d’Appello in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, insieme alle associazioni “Rete Civitas” e “L’Amaca”: “i diritti umani possono sembrare scontati, ma per milioni e milioni di persone non lo sono ed è bene ribadirne la loro sacralità odierna guardando alla storia”. Sul palco di via Nino Bixio si è sviluppato un racconto sui grandi protagonisti e sui fatti epocali dei diritti umani, guidato da Antonio Calabrò ed animato da diversi interpreti, oltre che arricchito da momenti musicali curati da Sebastian Trunfio e realizzati da Walter Brancatisano (voce e chitarra), Roberto Modafferi (basso e chitarra), Alessandra Vadalà ed Elvira Costarella (voce).

