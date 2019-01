Reggio Calabria, sul Corso Garibaldi pericolosissime buche “coperte” con mobili, mastelli e segnali stradali [FOTO]

14 Gennaio 2019 11:18

Reggio Calabria: sul Corso Garibaldi all’altezza della Villa Comunale sono presenti 3 pericolose voragini

Da ormai diversi mesi sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria, principale via cittadina, sono presenti tre pericolosissime buche davanti la Villa Comunale. Le buche sono state “coperte” con cartelli stradali, mastelli della raccolta differenziata e addirittura un’anta in legno di un mobile. Il marciapiede dove sono presenti queste pericolose buche, è stato rifatto circa un anno fa e già presenta in più punti parecchie criticità. Quando interverrà chi di competenza prima che sia troppo tardi e qualcuno finisca dentro e si faccia seriamente male?

