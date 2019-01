Reggio Calabria, amianto all’ex Fata Morgana: “ancora silenzi dal Comune” [FOTO]

15 Gennaio 2019 14:04

Reggio Calabria, amianto all’ex Fata Morgana. Stanza101: “ancora silenzi dal Comune. Sono passati 35 giorni da quando è stato avviato il cantiere per l’abbattimento dell’ex Fata Morgana; sono passati 32 giorni dalla nostra denuncia per mezzo stampa sulla presenza di amianto all’interno dello stesso stabile”

“Sono passati 35 giorni da quando è stato avviato il cantiere per l’abbattimento dell’ex Fata Morgana; sono passati 32 giorni dalla nostra denuncia per mezzo stampa sulla presenza di amianto all’interno dello stesso stabile; sono passati 18 giorni dalla nostra conferenza stampa in cui abbiamo reso noto di aver presentato esposto alla Procura della Repubblica, all’Asp ed all’Arpacal sui possibili rischi di inquinamento e sulla salute dei cittadini causati dai lavori di demolizione. Insomma, ne è passato di tempo e ne è passato anche di vento ed acqua su questo cantiere tanto da poter immaginare che la situazione, già critica, si sia addirittura aggravata. Eppure, lavori che necessitavano di interventi urgenti continuano ad essere fermi e tutto sembra essere avvolto dal silenzio, nessuna parola sembra uscire persino dagli ambientalisti né da associazioni che dicono di non tacere”, è quanto scrive in una nota #AmaReggio / Stanza 101 – Cenacolo Culturale Impertinente. “Ma soprattutto – prosegue la nota- è oltraggioso l’atteggiamento di palazzo San Giorgio che ancora non ha nemmeno messo in sicurezza l’area di cantiere se non con una precaria rete, ma si è saldamente trincerato dietro un muro di silenzio. Ci avevano presentato la “Svolta” nel segno della trasparenza ed invece l’attuale amministrazione ancora una volta preferisce non dare risposte ai cittadini, questa volta su un tema delicato quale la salute pubblica, chiarendo eventuali rischi oltre ai tempi ed alle modalità di bonifica dell’area. A questo punto non ci resta che attendere il corso del nostro esposto e che l’Asp e la magistratura, sui quali riponiamo piena fiducia, facciano chiarezza sulla vicenda in favore dei residenti sempre più preoccupati per lo stato dell’ex Fata Morgana”, conclude la nota.

