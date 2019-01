Reggio Calabria, gran parte della città senz’acqua da Capodanno: disservizi idrici sempre più gravi, le testimonianze dei cittadini

5 Gennaio 2019 13:14

Reggio Calabria, varie zone della città sono senz’acqua da Capodanno: cittadini esasperati, dal Comune nessuna risposta

Reggio Calabria è rimasta senz’acqua: disagi e disservizi idrici si ripetono da mesi senza alcuna risposta da parte del Comune. Le situazioni più critiche a Mosorrofa e nella zona del viale Calabria, in via Itria, dove una perdita d’acqua bianca compromette l’approvvigionamento di diversi condomini. La perdita è visibile da inizio dicembre. A Mosorrofa, invece, i cittadini sono a secco da Capodanno e non riescono ad avere risposte da parte del Comune. Il 2019 è iniziato nel modo peggiore possibile.

